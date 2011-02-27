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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:15

НБУ продав банкам для підкріплення кас $100 млн та €20 млн готівкою

https://ukranews.com/ua/news/882988-nbu ... -gotivkoyu
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 09:36

  Игорь Алексеевич написав:НБУ продав банкам для підкріплення кас $100 млн та €20 млн готівкою

https://ukranews.com/ua/news/882988-nbu ... -gotivkoyu


>Готівкова іноземна валюта надійде до кас банків вже найближчими днями.

от халепа, літаки не літають, можна й зачекатись ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:24

В примате в Киеве с валютой неплохо: несколько раз небодьшие суммы заказывал утром, на след день привозили заказ. Все новенькие, подряд номера.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:21

Підкажіть будь ласка як з ОТП папір з меншими втратами закинути на УкрГаз, аккорд, Тасю. Платежем по айбану? Яку суму за раз можна відправить? Чи зняти з банкомату та віднести в відділення :?: :D
alex lem
 
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