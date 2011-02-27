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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 984985986987
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:46

  kuzmich написав:
  mogicanin1986 написав:Поспілкувався з підтримкою Глобуса, вони стверджують, що якщо оформляти саме в додатку конвертаційний доларовий депозит на 93 дні то комісії немає за конвертацію, в таблиці чомусь вказана комісія 1,4%

да, в таблице устаревшая инфа, когда еще онлайн открытия не было. Сейчас комиссия 0. Открытие возможно только в рабочие дни с 8 до 16

В таблице указано,что возможно открытие онлайн евро.по факту нет. Непонятно откуда с таблице курсы берутся еврогривна для 200т.может я конечно не туда смотрю
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:55

  Яша написав:В таблице указано,что возможно открытие онлайн евро.по факту нет.
Непонятно откуда с таблице курсы берутся еврогривна для 200т.
может я конечно не туда смотрю

Где вы видите, что в Глобусе200 есть евро онлайн ? Скрин покажите.
А курс - берётся из сообщений юзеров, меняю его руками при поступлении информации
mustbe
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