|
|
|
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:46
flysoulfly я ж не заперечую. Кожному своє. Когось Райф ставить в позу , ще когось пумб . Я всім при візиті за своїми депо подав світлу , обкладену на 18+1.5% з/п більше 1 млн грн в рік , вони записали і ніколи мені нічого не блокували. Навпаки, тягли за руку відкрити преміальні карти у них. Але я поки з Сенсом, у нього найпростіші для виконання умови безкоштовності.
Якщо Асті махровий падальщик-карусельщик, який допивав кров з країни своїми каруселями, то він має страждати. Що тут не так?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12596
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 2247 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:52
Hotab написав:flysoulfly
я ж не заперечую. Кожному своє. Когось Райф ставить в позу , ще когось пумб . Я всім при візиті за своїми депо подав світлу , обкладену на 18+1.5% з/п більше 1 млн грн в рік , вони записали і ніколи мені нічого не блокували. Навпаки, тягли за руку відкрити преміальні карти у них. Але я поки з Сенсом, у нього найпростіші для виконання умови безкоштовності.
Якщо Асті махровий падальщик-карусельщик, який допивав кров з країни своїми каруселями, то він має страждати. Що тут не так?
Що робити якщо останні 5 років живе на відсотки від ОВДП та оренди , з яких також податки сплачено
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17104
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:12
sens
та оренди , з яких також податки сплачено
Сплатити з решти, з прихованої суми оренди?
Або не бігати по банкам, кайфувати життю не мозолячи очі.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12596
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 2247 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 23 чер, 2024 20:23
Hotab написав:sens
та оренди , з яких також податки сплачено
Сплатити з решти, з прихованої суми оренди?
Або не бігати по банкам, кайфувати життю не мозолячи очі.
Для дорослої людини,нудне і дитяче пояснення, скоріше схоже на скиглення.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17104
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 24 чер, 2024 20:30
Що там карусель?
Я правильно розумію ситуацію "на зараз" - якщо брати по "середньому" курсу(скажімо по курсу в Приваті), то між конвертдепо на 3міс і купити зразу в обмінці долар - різниця в 5-10коп?
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 6541
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 911 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Пон 24 чер, 2024 20:32
Успіх написав:
Що там карусель?
Я правильно розумію ситуацію "на зараз" - якщо брати по "середньому" курсу(скажімо по курсу в Приваті), то між конвертдепо на 3міс і купити зразу в обмінці долар - різниця в 5-10коп?
Особисто я вже й забув про каруселі. Ніколи. Треюа працювати і платити податки
-
Investor_K
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 9912
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 898 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2024 10:28
Успіх написав:
Що там карусель?
Я правильно розумію ситуацію "на зараз" - якщо брати по "середньому" курсу(скажімо по курсу в Приваті), то між конвертдепо на 3міс і купити зразу в обмінці долар - різниця в 5-10коп?
Для безробітних пенсіонерів гарне тренування і приємний відпочинок
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17104
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 25 чер, 2024 10:29
Investor_K написав: Успіх написав:
Що там карусель?
Я правильно розумію ситуацію "на зараз" - якщо брати по "середньому" курсу(скажімо по курсу в Приваті), то між конвертдепо на 3міс і купити зразу в обмінці долар - різниця в 5-10коп?
Особисто я вже й забув про каруселі. Ніколи. Треюа працювати і платити податки
Цілком згоден,тому що іноді можна онлайн купити, онлайн продати,повернути де 11% на 7 днів, наприклад. Все онлайн
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17104
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:20
Господа, как купить в Райфе доллар на сумму 100 тыс грн.? На 50 тыс грн. купил онлайн. Надо еще на 50 тыс грн. Сегодня 40.64
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1950
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:21
Алексей77 написав:
Господа, как купить в Райфе доллар на сумму 100 тыс грн.? На 50 тыс грн. купил онлайн. Надо еще на 50 тыс грн. Сегодня 40.64
Нужно завести дропа
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5510
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 414 раз.
- Подякували: 1061 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6836
|850505
|
Вів 02 лип, 2024 16:58
Успіх
|
|77
|76034
|
|
|5
|32819
|
|