Депозит на 3 місяці.Алексей77 написав:Господа, как купить в Райфе доллар на сумму 100 тыс грн.? На 50 тыс грн. купил онлайн. Надо еще на 50 тыс грн. Сегодня 40.64
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:59
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Депозит на 3 місяці.
Додано: П'ят 05 лип, 2024 16:26
Додано: Суб 06 лип, 2024 12:57
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Из ОТП удалось кому выйти с нормальными купюрами ?
С порога сообщают "у нас только затертые белые, не на что смотреть" и только такие уже пару месяцев привозят.
И это отделение в столице (на Дарнице).
Додано: Суб 06 лип, 2024 14:08
cто лет оттуда ничего не выносил (центы-остатки, наверное, уже абонка какая-нибудь пожрала ). Но даже при любых попытках купить напрямую в кассе - был только мотлох. Зато в зале мелькали люди от оптовиков
Додано: Суб 06 лип, 2024 14:44
Не исключаю сотрудничества конкретного отделения с валютчиками.
Говорят у нас так, в смысле только мотлох на выдачу , а как в других отделениях - не знаем, попробуйте съездить.
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