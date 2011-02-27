Если в анкете указать з.плата 20 тыс. и работник Запорожвони, то будет то что вы описали))
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Додано: Чет 11 лип, 2024 22:24
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:12
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Что в таблице за ТАСофлайн висит по 39.05 +0.8% ??? Позвонил на горячую линию-говорят нет такого курса и впомине...41.30 и 41.35 для Онлай и Офлайн. То что такое??Может кто объяснить?
Додано: Вів 16 лип, 2024 18:41
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
@osafly, праворуч ніби є стовпець з датою останнього оновлення- '10.04 13:30'.
Додано: Сер 17 лип, 2024 00:35
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