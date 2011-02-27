Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:23

maximus4999 написав: Якими доларами віддають конвертаційні депозити в МТБ банку? Якими доларами віддають конвертаційні депозити в МТБ банку?

maximus4999 написав: Чи є якісь підводні камені при відкритті / забиранні конвертаційних депозитів в цьому банку? Чи є якісь підводні камені при відкритті / забиранні конвертаційних депозитів в цьому банку?

Как обычно, зависит от отделения. В моём долго давали хорошего качества, но белыми. Потом перешли на синие.Ничего особенного. Если в первый раз прийти с наличкой, то сразу откроют две депозитки, которые, если они именные, то пластик нужно будет забрать позже. В дальнейшем можно бесплатно СЭПать на гривнедепозитку и с неё открывать в онлайне. Закончившееся депо падает на депозитку и снимается в любой день по вкусу. Заказ валюты в моём отделении ни разу не требовался.На всякий случай, хоть это к депо и не относится, напомню, что в MTB самая опасная политика платы по неактивности счёта - баланс уводит не в ноль, а в минус. Поэтому карты стоит закрывать, пока год неактивности не прошёл.