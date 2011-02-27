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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:23
maximus4999 написав:
Якими доларами віддають конвертаційні депозити в МТБ банку?
Как обычно, зависит от отделения. В моём долго давали хорошего качества, но белыми. Потом перешли на синие.
maximus4999 написав:
Чи є якісь підводні камені при відкритті / забиранні конвертаційних депозитів в цьому банку?
Ничего особенного. Если в первый раз прийти с наличкой, то сразу откроют две депозитки, которые, если они именные, то пластик нужно будет забрать позже. В дальнейшем можно бесплатно СЭПать на гривнедепозитку и с неё открывать в онлайне. Закончившееся депо падает на депозитку и снимается в любой день по вкусу. Заказ валюты в моём отделении ни разу не требовался.
На всякий случай, хоть это к депо и не относится, напомню, что в MTB самая опасная политика платы по неактивности счёта - баланс уводит не в ноль, а в минус. Поэтому карты стоит закрывать, пока год неактивности не прошёл.
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Додано: Нед 18 сер, 2024 15:00
Hotab написав: Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Хто ж тоді другий раз буде впрягатися в гривнедепо, щоб допомогти укр-економіці і Україні в цілому?🤔
Память в людей як в рибок. Більшість вже забули 2014 рік...
Коли потрібно пояснювати , то не потрібно пояснювати.
Нічого там спільного з підтримкою укр.економіки нема.
Хто заради економіки, той не каже «хоч би встигнути восени відкупитись з профітом».
Заробляти на %% по депозитам , в цьому поганого нічого нема
Погане - це безсовісно лицемірити.
А питання стояли в іншій площині!
На які так і НІХТО ТВЕРДО НЕ ВІДПОВІВ!
Успіх написав:
Тут, аби курс протримався і в мінус не шуганути
Бо загалом - треба розділити і зрозуміти:1. Або - купувати доляр на всі "зайві" і сидіти в долярі/на зеленому паркані - і це буде "велике добро для укр-економіки і загалом для України?
Тоді я все переводжу в доляр і кажу всім, який я молодець - всіма своїми заощадженнями допомагаю нашій Ненці!
2. Або - гривнедепо - це "велике добро для укр-економіки..." Але!!!
Але я тоді не розумію, чому "заохочення" держава дає аж 1-2% і то, "якщо пощастить"?
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Додано: Нед 18 сер, 2024 18:08
Успіх
Так по мнению экспертов гривнедепо - НЕ для экономики, НЕ привлечение средств в реальный сектор, а для заработка банков, Нацбанка и Минфина на разнице процентов по депо и по облигациям.
Ждать вероятного "плана Маршалла" для Украины - обломался, курс за 2 года (не принимая в расчет панический скачок первых дней и последующий откат) - растет и растет, так что "зеленый забор" (точнее, синий) - хоть какой-то шанс сохранить накопленное обеспечение!
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Додано: Нед 18 сер, 2024 18:15
Успіх В нормальній ситуації звісно б гривнедепо було б корисним, але ми в унікальній ситуації, коли покупка долара краща для держави, адже гривні і так надлишок (лежить на депозитних сертифікатах НБУ), а за готівковий долар не треба % платити.
Але все зміниться при зменшенні міжнародної допомоги.
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