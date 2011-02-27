Они точно личным примером это делают? Смутно припоминается обратное
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 сер, 2024 12:18
Додано: Чет 22 сер, 2024 08:50
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Тож, продовження теми гривня VS долярчики тут >>>
viewtopic.php?p=5759482#p5759482
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