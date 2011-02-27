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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 сер, 2024 12:18
flysoulfly написав:
:) Пишні оратори наполегливо пропагандують зворотнє
Они точно личным примером это делают? Смутно припоминается обратное
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Додано: Чет 22 сер, 2024 08:50
Тож, продовження теми гривня VS долярчики тут >>>viewtopic.php?p=5759482#p5759482
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:32
MТБ $ конвертдепо на 3 міс. обіцяють 1,9%
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Додано: Сер 25 вер, 2024 10:40
в таблиці помилка
у КомІн Банка немає ніякої 1% комісії
зняття з поточного після 3_міс._конвертдепо
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