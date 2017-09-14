Додано: Сер 26 лис, 2025 10:23

як це не дивно виглядає, але ці перемовини більше хоче і більше потрібні кацапам , а не Україні.

Якби у кацапів все було добре і вони прораховували, що через кілька місяців-рік впаде фронт, вониб навіть не починали цих перемовин/планів.

Бо навіщо отримувати 2-4 області, якщо через рік можна реально дійти до Ужгорода-Львова (при падінні фронту) і отримати максимум.

Трамп вже зробив максимум, бІльшого проти раші він не зробить (ані санкцій, ані міфічних Тамагавків). То якщоб навіть х..ло в прямому ефірі війшло і послало Трампа на 3 букви - нічого-б не відбулося.



І раші ці перемовини потрібні так само, як колись їм був потрібен Мінськ-2 (щоб отримати час на збір сил і підготовку до нападу).



Тож якщо і відбудеться підписання плану, навіть на умоах які вимагає Україна, - наступний раунд війни через 3-5-7 років практично неминучий. Раша до цього вже готова морально, а матеріально за цей час вони підготуються пімля перемиря