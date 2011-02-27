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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1008100910101011
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 12:18

  flysoulfly написав::) Пишні оратори наполегливо пропагандують зворотнє

Они точно личным примером это делают? Смутно припоминается обратное :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 08:50

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Тож, продовження теми гривня VS долярчики тут >>>

viewtopic.php?p=5759482#p5759482

.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:32

MТБ $ конвертдепо на 3 міс. обіцяють 1,9%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 10:40

в таблиці помилка :?:
у КомІн Банка немає ніякої 1% комісії
зняття з поточного після 3_міс._конвертдепо
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:50

:arrow:
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 26 вер, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:18

  flysoulfly написав:в МТБ конверт $ 41.40 - тобто, з урахуванням 1.9% за тримісячне депо, - це банк з фактично найкращим на момент курсом вийти в долар
Сегодня в банках по оконч. дела может пощипать фин. мон. откуда дровишки. Поэтому лучше купить у.е. в обменнике. Вообще политика банков стала напрягать - если на депозит, то всё ОК, а по окончанию - проверка.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:14

в МТБ конверт $ 41.30 - тобто, з урахуванням 1.9% за тримісячне депо, - це банк з найкращим на момент курсом вийти в долар
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:23

  flysoulfly написав:в МТБ конверт $ 41.30 - тобто, з урахуванням 1.9% за тримісячне депо, - це банк з найкращим на момент курсом вийти в долар

На сьогодні мабуть так. А дешевше не знайшли?
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