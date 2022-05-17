Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют...
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vitaliian написав:русская демократия и к нам пришла
В России запретили устанавливать на улице электронные табло с курсами обмена валют, соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин.
Законопроект разработал Центральный банк России. «Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», — заявляли в ЦБ.