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Чи загрожує Україні
дефолт – відповідь НБУ

Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:40

Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Днями глава Нацбанку заявив, що Україна розраховує укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом.

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Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ
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