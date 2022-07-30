Днями глава Нацбанку заявив, що Україна розраховує укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом.
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Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:40
Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ
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Дивися повний текст
Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ
Додано: Суб 30 лип, 2022 13:43
дефолт - поняття філософське, особливо коли гроші є, а платити не хоче.
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