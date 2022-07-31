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Чи загрожує Україні
дефолт – відповідь НБУ

Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:40

Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Днями глава Нацбанку заявив, що Україна розраховує укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом.

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Чи загрожує Україні дефолт – відповідь НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:40

Не баче тількі він та очільник НАК Нафтогазу...
blackwi
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Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:43

дефолт - поняття філософське, особливо коли гроші є, а платити не хоче.
ScaryBee
 
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Лупин говорит одно, а думает другое)
Дефолт - это когда страна в назначенный срок не может заплатить свои долги. В Украине именно такая ситуация. Просто команда Зе и Лупин попросили перенести срок оплаты долгов.
Нафтогаз тоже просил перенести срок оплаты, но держатели его кредитного пакета не согласились, потому он дефолтнулся
priem_metalla86
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