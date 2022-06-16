RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В НБУ розповіли, коли
повернуть плаваючий курс

В НБУ розповіли, коли повернуть плаваючий курс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 18:12

В НБУ розповіли, коли повернуть плаваючий курс

Пропонуємо до обговорення:
За словами директора департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексія Лупіна у питанні плаваючого курсу є два основні моменти. Перший з них – збалансування ринку.

Дивися повний текст
В НБУ розповіли, коли повернуть плаваючий курс
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98193
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Долар почне падати: аналітик розповів, коли чекати... 1, 2
R2 » Чет 16 чер, 2022 16:45
19 2131
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лип, 2022 09:49
sich
Фурса про курс: 40 – супероптимістична цифра
R2 » П'ят 29 лип, 2022 19:01
1 166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 19:01
blackwi
«Альтернатива валютному ларьку»: в НБУ розповіли, чого...
R2 » П'ят 29 лип, 2022 17:25
0 110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 17:25
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.