За словами директора департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексія Лупіна у питанні плаваючого курсу є два основні моменти. Перший з них – збалансування ринку.
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В НБУ розповіли, коли повернуть плаваючий курс
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:12
В НБУ розповіли, коли повернуть плаваючий курс
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Дивися повний текст
В НБУ розповіли, коли повернуть плаваючий курс
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