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Уряд візьметься за
накопичувальну пенсію

Уряд візьметься за накопичувальну пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:48

Уряд візьметься за накопичувальну пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики планує повернутись до питання впровадження другого, накопичувального, рівня пенсійної системи в Україні.

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Уряд візьметься за накопичувальну пенсію
R2
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vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:02

Re: Уряд візьметься за накопичувальну пенсію

Интересно, какая может быть пенсия после того, как тысячи рабочих уехали заграницу?) Накопитальная + солидарная одновременно планируется?
Andrey2512
 
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