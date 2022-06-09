Міністерство соціальної політики планує повернутись до питання впровадження другого, накопичувального, рівня пенсійної системи в Україні.
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Уряд візьметься за накопичувальну пенсію
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:48
Уряд візьметься за накопичувальну пенсію
Пропонуємо до обговорення:
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Уряд візьметься за накопичувальну пенсію
Додано: Суб 30 лип, 2022 20:02
Re: Уряд візьметься за накопичувальну пенсію
Интересно, какая может быть пенсия после того, как тысячи рабочих уехали заграницу?) Накопитальная + солидарная одновременно планируется?
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