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За яких умов можна
паркуватись на тротуарі

За яких умов можна паркуватись на тротуарі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:51

За яких умов можна паркуватись на тротуарі

Пропонуємо до обговорення:
В умовах відсутності в містах місць для паркування, водії паркуються, де тільки можуть. Дехто з дотриманням вимог закону, а дехто вимушений порушувати.

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За яких умов можна паркуватись на тротуарі
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:51

Ну вот, так красиво процитировали ПДД и вдруг из того, что при соблюдении свободности двух метров для легковых авто нет ПОВТОРНОГО (на самом деле уже третьего, потому что на тротуарах даже остановка запрещена) запрета на стоянку вдруг сделан вывод, что им стоянка разрешена. Формально таки запрещена, но всем пофиг. Писателям ПДД - в первую очередь.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 00:13

Re: За яких умов можна паркуватись на тротуарі

Есть 2 метра? Есть. Какие проблемы?
Andrey2512
 
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