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Не отримали платіжки за газ: як самостійно їх створити й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 лип, 2022 12:20
Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня через складнощі з обслуговуванням та зміною постачальника газу до українських домівок багато хто так і не отримав своєї платіжки за газ. Всі розуміють — оплачувати доведеться, але як та за якими рахунками — відомо не усім.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 12:20
нафтогаз не имеет почты или службы обработки онлайн заявлений. Что за каменный век? звонки роботам утомляют
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zagadum
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