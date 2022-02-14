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Не отримали платіжки за газ:
як самостійно їх створити й...

Не отримали платіжки за газ: як самостійно їх створити й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:20

Не отримали платіжки за газ: як самостійно їх створити й...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня через складнощі з обслуговуванням та зміною постачальника газу до українських домівок багато хто так і не отримав своєї платіжки за газ. Всі розуміють — оплачувати доведеться, але як та за якими рахунками — відомо не усім.

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Не отримали платіжки за газ: як самостійно їх створити й оплатити
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:20

нафтогаз не имеет почты или службы обработки онлайн заявлений. Что за каменный век? звонки роботам утомляют
zagadum
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 16:35

нехай перше вернуть вкрадені гроші із обл-газів до переводу на нафтогаз (яких перевели сотні тисяч людей)

обнагліли вкрай
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 17:28

Нафтогаз банкрот. Кому платить?
Кстати, до конца военного положения можно и не платить
priem_metalla86
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