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Данилишин повідомив, чому
ввели заборону обмінникам...

Данилишин повідомив, чому ввели заборону обмінникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:11

Данилишин повідомив, чому ввели заборону обмінникам...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин.

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Данилишин повідомив, чому ввели заборону обмінникам виставляти валютний курс
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 09:45

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин.

Дивися повний текст
Данилишин повідомив, чому ввели заборону обмінникам виставляти валютний курс

Ну не может же он признаться, что просто слямзили идею рашкованов сколько то там летней давности. Вот и рассказал)))
antey1969
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