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Виплати за ОВДП перевищують
запозичення на 30,7 млрд грн

Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:49

Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
З початку повномасштабного нападу росії на Україну обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 30,7 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

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Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 10:49

так объявляйте по ним дефолт, как по еврооблигациям

а забыл, в ОВДП встряли друзья президента, что зарабатывали на них несколько лет.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:31

  Moneta написав:так объявляйте по ним дефолт, как по еврооблигациям


напечатают - всем хватит
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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