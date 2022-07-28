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Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 сер, 2022 10:49
Пропонуємо до обговорення:
З початку повномасштабного нападу росії на Україну обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 30,7 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.
Дивися повний текст Виплати за ОВДП перевищують запозичення на 30,7 млрд грн
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R2
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Додано: Вів 02 сер, 2022 10:49
так объявляйте по ним дефолт, как по еврооблигациям
а забыл, в ОВДП встряли друзья президента, что зарабатывали на них несколько лет.
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Moneta
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Додано: Вів 02 сер, 2022 11:31
Moneta написав:
так объявляйте по ним дефолт, как по еврооблигациям
напечатают - всем хватит
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cohan
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