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Як перевірити статус заявки
на платформі єДопомога –...

Як перевірити статус заявки на платформі єДопомога –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:57

Як перевірити статус заявки на платформі єДопомога –...

Пропонуємо до обговорення:
З кінця травня 2022 року українці мали змогу залишати заявки на допомогу від міжнародних організацій через соціальну платформу єДопомога. Розповідаємо, як перевірити статус своєї заявки на платформі єДопомога.

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Як перевірити статус заявки на платформі єДопомога – інструкція
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:57

При перевірці Статусу пише , що заяви не має, коли вводиш повторно - не приймає, каже що повторна. Що робити в такій ситуації? Допоможіть, будь-ласка хто знає.
klumchuka
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:31

Так само і в мене.
tslavikt
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Модератори: Ірина_, Модератор

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