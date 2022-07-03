Кабінет міністрів розробляє законопроект про запровадження додаткового збору на купівлю іноземної валюти імпортерами.
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У Раді розкрили подробиці запровадження додаткового мита
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Додано: Сер 03 сер, 2022 17:40
У Раді розкрили подробиці запровадження додаткового мита
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У Раді розкрили подробиці запровадження додаткового мита
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:40
Треба на цьому не зупинятись ! Запровадити ще й мито 10% на продаж валюти експортерами. І продаж зробити 100% обов'язковим. А то занадто жирують ці всі аграрії/айтішники. І НБУ буде в шоколаді. При оф. курсі = 36 - продавати по 41, а купувати по 32.
Ще трохи і народ почне замислюватись, а може вже не такий і страшний цей путін..
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