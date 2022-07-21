Уряд запускає програму підтримки українських машинобудівників за допомогою гарантування участі виробників вітчизняної продукції в електронних торгах.
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Уряд запускає програму підтримки українських машинобудівників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 18:47
Уряд запускає програму підтримки українських...
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Уряд запускає програму підтримки українських машинобудівників
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