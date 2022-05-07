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Естонія ініціює заборону
туристичних віз для росіян до...

Естонія ініціює заборону туристичних віз для росіян до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:53

Естонія ініціює заборону туристичних віз для росіян до...

Пропонуємо до обговорення:
Естонія подасть пропозицію про заборону туристичних віз громадянам росії до країн Європейського Союзу вже найближчого тижня.

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Естонія ініціює заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:54

Отличное решение! Давно уже нужно было неандертальцам запретить выезд за пределы своей зоны обитания. Пусть в сибирь ездят для смены обстановки.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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