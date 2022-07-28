Представники Пенсійного Фонду України пояснили, як формуються такі надбавки.
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Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші пенсії
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Додано: Чет 04 сер, 2022 14:56
Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші...
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Доплати за понаднормовий стаж: у кого можуть бути більші пенсії
Додано: Чет 04 сер, 2022 14:56
У мене 47років стажу,але мені ще не разу не доблачували за понад нормовий стаж 304грн.
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