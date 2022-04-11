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BMW X6 на мінімалках:
Fiat показав стильний...

BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:40

BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний...

Пропонуємо до обговорення:
Опубліковано офіційні фото Fiat Fastback. Перший купе-кросовер італійського бренду має презентувати восени, а його виробництво стартує під кінець року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:40

185 л.с. кроссовер быстрее чем за 10 сек не разгонится до 100 км/час.
И какой ресурс двигателя 1.3 из которого выжали 185 л.с., тысяч 100 км?))
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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