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BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:40
Пропонуємо до обговорення:
Опубліковано офіційні фото Fiat Fastback. Перший купе-кросовер італійського бренду має презентувати восени, а його виробництво стартує під кінець року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.
Дивися повний текст BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото)
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R2
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 00:40
185 л.с. кроссовер быстрее чем за 10 сек не разгонится до 100 км/час.
И какой ресурс двигателя 1.3 из которого выжали 185 л.с., тысяч 100 км?))
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priem_metalla86
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