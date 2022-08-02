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Скільки платять в Україні
та Польщі на одних і тих самих...

Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 01:11

Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих...

Пропонуємо до обговорення:
Заробітні плати в Україні та Польщі відрізняються приблизно вдвічі.

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Скільки платять в Україні та Польщі на одних і тих самих роботах (таблиця)
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 01:11

До войны на предприятии платили 300 у.е,и если что-то не нравится говорил сам директор валите на Польшу, а таких как вы за забором полно.
spasky_sergey
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