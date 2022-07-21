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Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 сер, 2022 11:05
Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему.
Дивися повний текст Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна запускати накопичувальну пенсійну систему, - Жолнович
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Додано: Нед 07 сер, 2022 11:05
для цього є моделювання і статистика. А чекати ви можете ще 10 років
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