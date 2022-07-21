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Якщо наступного року війна
завершиться, то з 2024 року...

Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 11:05

Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему.

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Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна запускати накопичувальну пенсійну систему, - Жолнович
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 11:05

для цього є моделювання і статистика. А чекати ви можете ще 10 років
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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