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Якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 сер, 2022 11:05
Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему.
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R2
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Додано: Нед 07 сер, 2022 11:05
для цього є моделювання і статистика. А чекати ви можете ще 10 років
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ruslan42212
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Додано: Нед 07 сер, 2022 22:14
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему.
Они там что, все такие отбитые?
У вас идиотов в стране под 60% инфляции за полгода, а они о накопительной системе, рассчитанной на лет 30, размышляют
Сюрреализм какой то
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EKO
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Додано: Нед 07 сер, 2022 22:47
EKO написав: R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему.
Они там что, все такие отбитые?
У вас идиотов в стране под 60% инфляции за полгода, а они о накопительной системе, рассчитанной на лет 30, размышляют
Сюрреализм какой то
Ну здесь лишь два варианта.
Громко в бочку зарядила либо самокатчица от экономики, либо имеет место быть очередная попытка сыграть с населением в наперстки （на этот раз на его пенсионные накопления）.
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antey1969
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