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Розмір допомоги на
компенсацію за розміщення...

Розмір допомоги на компенсацію за розміщення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:09

Розмір допомоги на компенсацію за розміщення...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір допомоги на компенсацію комунальних платежів за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб планують збільшити вдвічі на опалювальний сезон.

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Розмір допомоги на компенсацію за розміщення переселенців хочуть подвоїти
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:09

Не разу не отримав компенсацію в м.Запоріжжя з березня місяця, не знаю куди йдуть гроші
kodiyaka
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