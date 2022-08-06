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Uber почне показувати водіям,
скільки їм заплатять за...

Uber почне показувати водіям, скільки їм заплатять за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:04

Uber почне показувати водіям, скільки їм заплатять за...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Uber заявила, що "повністю переосмислила те, як водії приймають поїздки" і вирішила додати в застосунок функцію під назвою "авансові тарифи", яка показуватиме водіям, скільки саме їм заплатять за поїздку.

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Uber почне показувати водіям, скільки їм заплатять за поїздку
R2
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