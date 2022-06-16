НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ ШОКУВАВ ЗІЗНАННЯМ, СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ ПІД ЧАС ВІЙНИ https://pravda.if.ua/oleksij-arestovych ... has-vijny/ Арестович також розповів, що фінансово мати трьох дітей і дві колишні дружини – це непросте завдання. Про свої заробітки під час війни розповів лаконічно: більше, ніж раніше. А “раніше” для нього – це близько 300 тисяч гривень на місяць.
_hunter написав:Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия скупают валюту в обменниках?)))
Нет, конечно, но есть закон сообщающихся сосудов.
Закон то, конечно, есть. Но если к автовозу присообщить рюмку -- ничего особо не поменяется
Ну насмешили. От одной рюмки в цистерне понятно, что ничего не поменяется, но перед НБУ стоит задача отцепить миллионы рюмок. Так прямо и говорят - нехрен рюмками черпать конину и лить воду в нашу цистерну. Идите мол и сливайте воду в банковские бассейны. О том, что бассейны под открытым небом и во время жары вода там инфляционно испаряется, Рожкова скромно умалчивает.