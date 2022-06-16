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НБУ закликав не скуповувати
долари та розповів, як...

НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:42

Депозиты предлагают,а кому дают кредиты)))? Сами банки и переводят гривну в доллары, а потом населению отдадут бумагу
seamen0706
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:06

разве в каких-то приличных банках дают больше 15%? минус 20% налога = 12% годовых. В условиях начинающегося банкопада неприличные - не рассматриваем.

  seamen0706 написав:а кому дают кредиты)))? Сами банки и переводят гривну в доллары, а потом населению отдадут бумагу


на мое удивление, дали 90к "оплата частями" на 8 месяцев. но у меня валютный фоп в нем же :)
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 10:15

Глпва НБУ шевченко открыто декларирует вклады за границей, а нам советуют грифневые депозиты в воюющей стране.
4416635
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 11:17

Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...

Не скупайте валюту, не создавайте конкуренцию верхам.
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия держат сбережения в гривне?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:44

  antey1969 написав:Не скупайте валюту, не создавайте конкуренцию верхам.
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия держат сбережения в гривне?)))

Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия скупают валюту в обменниках?)))
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:23

  _hunter написав:
  antey1969 написав:Не скупайте валюту, не создавайте конкуренцию верхам.
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия держат сбережения в гривне?)))

Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия скупают валюту в обменниках?)))

Нет, конечно, но есть закон сообщающихся сосудов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 04:51

Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...

  _hunter написав:условный Арестович

Кому війна...
ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ ШОКУВАВ ЗІЗНАННЯМ, СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ ПІД ЧАС ВІЙНИ https://pravda.if.ua/oleksij-arestovych ... has-vijny/
Арестович також розповів, що фінансово мати трьох дітей і дві колишні дружини – це непросте завдання. Про свої заробітки під час війни розповів лаконічно: більше, ніж раніше. А “раніше” для нього – це близько 300 тисяч гривень на місяць.

І хто тепер барига, що наживається на війні?
Ой+
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Такую обманщицы и лицемерку как Рожкова и компания ещё попробуй найди!
Предложение положить депозит в гривнах с 25% годовых при инфляции от 70% - просто гениальное предложение. Браво.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:32

  antey1969 написав:
  _hunter написав:
  antey1969 написав:Не скупайте валюту, не создавайте конкуренцию верхам.
Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия держат сбережения в гривне?)))

Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия скупают валюту в обменниках?)))

Нет, конечно, но есть закон сообщающихся сосудов.

Закон то, конечно, есть. Но если к автовозу присообщить рюмку -- ничего особо не поменяется :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:38

  _hunter написав:
  antey1969 написав:
  _hunter написав:Неужели кто-то верит что условный Арестович, Коломойский или Арахмия скупают валюту в обменниках?)))

Нет, конечно, но есть закон сообщающихся сосудов.

Закон то, конечно, есть. Но если к автовозу присообщить рюмку -- ничего особо не поменяется :lol:

Ну насмешили.
От одной рюмки в цистерне понятно, что ничего не поменяется, но перед НБУ стоит задача отцепить миллионы рюмок.
Так прямо и говорят - нехрен рюмками черпать конину и лить воду в нашу цистерну. Идите мол и сливайте воду в банковские бассейны. О том, что бассейны под открытым небом и во время жары вода там инфляционно испаряется, Рожкова скромно умалчивает.
antey1969
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