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НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 сер, 2022 13:20
Ой+ написав:
ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ ШОКУВАВ ЗІЗНАННЯМ, СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Про свої заробітки під час війни розповів лаконічно: більше, ніж раніше. А “раніше” для нього – це близько 300 тисяч гривень на місяць.
І хто тепер барига, що наживається на війні?
Кого он там шокировал? -- это же он не про гос-ЗП -- про заработки от блогерства -- а они всю жизнь в деньгах (а не в фантиках) были. Вот и выросли его доходы -- по независимым от него причинам -- до 400 (или уже 401?) тисяч гривень на місяць...
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BIGor
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