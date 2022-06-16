Кого он там шокировал? -- это же он не про гос-ЗП -- про заработки от блогерства -- а они всю жизнь в деньгах (а не в фантиках) были. Вот и выросли его доходы -- по независимым от него причинам -- до 400 (или уже 401?) тисяч гривень на місяць...
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Додано: Чет 11 сер, 2022 13:20
Кого он там шокировал? -- это же он не про гос-ЗП -- про заработки от блогерства -- а они всю жизнь в деньгах (а не в фантиках) были. Вот и выросли его доходы -- по независимым от него причинам -- до 400 (или уже 401?) тисяч гривень на місяць...
Додано: Чет 11 сер, 2022 19:11
А може мадам Рожкова перестане разом з НБУ друкувати надлишкову гривню як навіжені ?!та створювати тим самим стрибки інфляції ?!!
Додано: Сер 17 сер, 2022 14:58
Ті, хто зараз купить по 40, сильно пошкодує, як і ті, хто купив по 29-33-35.
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:14
Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
В бюджете страны каждый месяц минус 5 миллиардов долларов. Интересно краску и бумагу чтобы печатать гривну жд составами возят?
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:16
alex lem Фізично гривні не так багато друкують, переважно 0 на рахунках.
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:22
rapyd777 я досі шкодую, що перші свої $ закупив по 5,50-6,00 в жовтні 2008
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:22
Додано: Сер 17 сер, 2022 15:25
Re: НБУ закликав не скуповувати долари та розповів, як...
Хочуть українців відучити від звички купувати $ - тоді треба переходити в єврозону і робити національною валютою Євро.
Додано: Чет 18 сер, 2022 06:04
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