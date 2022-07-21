З початку року середня зарплата лікаря зросла більш ніж на 30% — до 24 150 грн., порівняно з торішнім рівнем 18 170 грн.
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У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:37
У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер
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У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер
Додано: Сер 10 сер, 2022 16:38
Re: У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер
Лапша это все.
Разве что грязными так выходит, да и то не у всех.
С июня снова резко снизили финансирование больниц, медпрепаратов по больницам снова кот наплакал, едва хватает на ЗП и коммуслуги. А с августа вообще начали намекать администрациям клиник, что пора бы оптимизировать(сократить) персонал.
Не тронули только принимающих раненых с фронта.
Додано: Сер 10 сер, 2022 19:03
Додано: Сер 10 сер, 2022 19:31
Re: У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер
а зарплати вчителів не хочуть оприлюднити?
хочаб тих кому по 4000дол обіцяли зелені?
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