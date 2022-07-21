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У МОЗ озвучили зарплати
українських лікарів та медсестер

У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:26

Бред, нет таких зарплат. Даже не платят за дез.ср-ва, кровь, оздоровительные. Ничего не платят. Зато за одни сутки 80 капельниц, не считая другой работы ЭКГ, приём, выписка, уход за больным и т.п.
0963111636inna
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:05

Первинна ланка, не Феофанія. (Сімейний лікар) 1800декларацій. Підтверджую(24150 сума до оподаткування=-19.5%). З боку держави фінансування в порядку, маю знайомих в нсзу та моз, а от розподіл на місцевому рівні(на рівні лікарні), тут є питання(хто як хоче так і крутить, потрібний жорсткий контроль.
belyayeviwed
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:48

Re: У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер

найближчий родич:
17кГрн/міс чистими, останній раз заплатили 28.07 за червень.

контроль то треба, але ж як і ким?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:12

  belyayeviwed написав:Первинна ланка, не Феофанія. (Сімейний лікар) 1800декларацій. Підтверджую(24150 сума до оподаткування=-19.5%). З боку держави фінансування в порядку, маю знайомих в нсзу та моз, а от розподіл на місцевому рівні(на рівні лікарні), тут є питання(хто як хоче так і крутить, потрібний жорсткий контроль.

Пошли нарративы ботофермы как и при Порошенко. Заботливый МОЗ и злые низы.
Придумайте что-то поинтереснее заезженной пластинки.
С начала лета прошло кратное сокращение финансирования больниц.
Кто работал на полторы ставки, переведен на ставку. Ставочников переводят на 0,75, а в хирургии и на 0,5. Персонал на дежурных сменах урезан, благодаря переводу клиник на голодный паек, на 20-30%.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:38

  antey1969 написав:
  belyayeviwed написав:Первинна ланка, не Феофанія. (Сімейний лікар) 1800декларацій. Підтверджую(24150 сума до оподаткування=-19.5%). З боку держави фінансування в порядку, маю знайомих в нсзу та моз, а от розподіл на місцевому рівні(на рівні лікарні), тут є питання(хто як хоче так і крутить, потрібний жорсткий контроль.

Пошли нарративы ботофермы как и при Порошенко. Заботливый МОЗ и злые низы.
Придумайте что-то поинтереснее заезженной пластинки.
С начала лета прошло кратное сокращение финансирования больниц.
Кто работал на полторы ставки, переведен на ставку. Ставочников переводят на 0,75, а в хирургии и на 0,5. Персонал на дежурных сменах урезан, благодаря переводу клиник на голодный паек, на 20-30%.

Гроші у лікарнях є - достатньо подивитися по закупівлях: там і надалі малюють умови, по яких конкуренція практично неможлива і йде закупівля по значно завищених цінах. Наприклад, по позиціях, які ми виготовляємо, тільки що була закупівля, при якій китайське закупили майже в 4 рази дорожче, ніж наші вироби, я скажу більше - навіть дорожче рази в 1,5-2 за італійське. А інколи конкурентної закупівлі взагалі тупо не проводять, при тому пишуть причину закупівлі без торгів достатньо цинічно - "українська визвольна війна".
L
 
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