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«Податок на Google» приніс
бюджету близько 76 мільйонів...

«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:24

«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити близько 76 мільйонів доларів.

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«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів доларів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:24

76 лям долларов в год - это значительное финансирование в масштабах страны? :O Товарищ Гетманцев, напомните сколько считается, что потерял бюджет за каждый месяц отмены пошлины за евробляхи? ;) Тоже бы никто не обанкротился, если бы платили.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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