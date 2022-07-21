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Не тільки "Січ": 12 банків
України опинилися на межі...

Не тільки "Січ": 12 банків України опинилися на межі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:12

Не тільки "Січ": 12 банків України опинилися на межі...

Пропонуємо до обговорення:
Банк "Січ" став першим банком, який визнали неплатоспроможним за несплату відсотків щодо рефінансування НБУ (у сумі 67,5 млн грн).

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Не тільки \"Січ\": 12 банків України опинилися на межі банкрутства - Forbes
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:14

Вся банковская система на уровне С. Ниже не бывает. Так что если вы в Украине, то храните деньги в банках, в трёхлитровых банках.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:26

  priem_metalla86 написав:Вся банковская система на уровне С. Ниже не бывает. Так что если вы в Украине, то храните деньги в банках, в трёхлитровых банках.

Лидеры по депозитам всегда были госы, Привату, Ощаду и т.п. - ничего не угрожает, даже рашисты.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 01:00

Re: Не тільки

список банков куда положить по 200 тыс с целью отбелить
Diman
 
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