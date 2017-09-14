RSS
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:05

  барабашов написав:
Прохожий в своё(пороха-президента) время был весьма умный человек дававшмй на ветке КРЖН умные(а не заумные) советы
Наверно возраст и патологическая любовь "к блатняку" наложили отпечаток.
Силовики кабинетные на пенсии это ещё те вояки-десантура из первого "Бумера"
Про контузию после попадания рядом были ещё мысли, но вроде не писал он что задело(когда ещё били не шахедами, а только ракетами)
Но более интересно как голос некоторых учёток явно перекупила ермакоботоферма, ну или тупо украла.
Некоторых я помню ещё со времён когда Крым был наш а форум я нагуглил только из интереса что будет с курсом и куда вообще майдан нас ведёт(в 13м году)

спасибо)
"к блатняку" как и к "силовикам" никогда не относился хотя знаю многих еще живых "уважаемых людей" из 90х и постоять за себя могу
КРЖН на моменте особо не интересует, есть другие заботы
а Я в Киеве если чё)
Прохожий
 
Повідомлень: 14147
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:12

Вересень 2024
"За нашими розрахунками, це відчуття прийде влітку 2025 року, але це не крах. Це період, коли фінансово-економічні втрати матимуть більш-менш серйозний вплив. Це не поставить Росію на коліна, але вони почнуть замислюватися над своїми наступними кроками", - підсумував глава української розвідки.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 50636.html

Оркостан замислився і влітку 2025 зробив наступний крок:
*РФ планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на військове переозброєння, щоб бути готовою до війни з НАТО.
Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Мосейчук+", передає Укрінформ.*
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4 ... o-gur.html

На фоні про економіці оркостану гаплик.
detroytred
 
Повідомлень: 25534
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:19

  detroytred написав:Вересень 2024
"За нашими розрахунками, це відчуття прийде влітку 2025 року, але це не крах. Це період, коли фінансово-економічні втрати матимуть більш-менш серйозний вплив. Це не поставить Росію на коліна, але вони почнуть замислюватися над своїми наступними кроками", - підсумував глава української розвідки.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 50636.html

Оркостан замислився і влітку 2025 зробив наступний крок:
*РФ планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на військове переозброєння, щоб бути готовою до війни з НАТО.
Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Мосейчук+", передає Укрінформ.*
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4 ... o-gur.html

На фоні про економіці оркостану гаплик.

Детройт, ви як завжди за Кейнсом по економістам НАТО)))) обіцяю, вони вас наї... (обдурили), гарні хлопці з почуттям гумору, так штирить десятками років чоловіка у віці за Матрицю)))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5978
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Slon_Nosov написав:Син наче нормально, готується на капітанські курси відправитись найближчим часом. Став командиром роти, зараз під Покровськом, керує дядьками...

боевой комбриг растет!
респект
Прохожий
 
Повідомлень: 14147
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:27

  stm написав:
  detroytred написав:Вересень 2024
"За нашими розрахунками, це відчуття прийде влітку 2025 року, але це не крах. Це період, коли фінансово-економічні втрати матимуть більш-менш серйозний вплив. Це не поставить Росію на коліна, але вони почнуть замислюватися над своїми наступними кроками", - підсумував глава української розвідки.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 50636.html

Оркостан замислився і влітку 2025 зробив наступний крок:
*РФ планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на військове переозброєння, щоб бути готовою до війни з НАТО.
Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Мосейчук+", передає Укрінформ.*
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4 ... o-gur.html

На фоні про економіці оркостану гаплик.

Детройт, ви як завжди за Кейнсом по економістам НАТО)))) обіцяю, вони вас наї... (обдурили), гарні хлопці з почуттям гумору, так штирить десятками років чоловіка у віці за Матрицю)))

Ви, як завжди, несете маячню.

Ну і брешете звісно. Про "економістів НАТО".

Тобто все навпаки: наї... (обдурити) реальність намагаєтесь саме ви. Але до рівня Матриці вам, як до зірок. Бо блондинка це вирок старіший за Кейнса.

Якщо простіше, то намагання підмінювати предмети у вас виходить кринжово.
_______________________
*Мой ответ потому что сегодня у меня равиоли с рикой и шпинатом. *
Але потім:
* У меня кстати вчера делались равиоли, Детройт прям ж*** чует опять этот сложнейший сыр для его восприятия - рикотта )))*

Це про сприйняття блондинок ((
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 вер, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25534
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:33

  Slon_Nosov написав:Син наче нормально, готується на капітанські курси відправитись найближчим часом. Став командиром роти, зараз під Покровськом, керує дядьками...


Моя повага
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12120
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:38

  stm написав:
  flyman написав:в пані сіткавка не відклеюється і користуватися мишкою/тачпадом в змозі: чому не дроноводка?

:lol:

в ТЦК кажуть що суперклей творить чудеса, якщо ни то степлер фиксуе :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14147
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:41

  Hotab написав:stm
Вже є позитивний експеримент на мишах чоловічої статі на приведення потомства.


Кожному Андрію в норку по миші.

в лице АндреяМ?
Прохожий
 
Повідомлень: 14147
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 20:46

  Прохожий написав:
  Hotab написав:stm
Вже є позитивний експеримент на мишах чоловічої статі на приведення потомства.


Кожному Андрію в норку по миші.

в лице АндреяМ?

Так, попрошу, як феміністка, не чіпайте майбутнє рівноправ'я України. Вони приводять дітей у світ, stm джойстіком поки зможе дітей захищає. К - Конституція! Ми ж поважаємо вибір кожної людини!!!
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5978
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 21:11

  Успіх написав:

Цікаві думки. З 47 хв.
Про закінчення війни, як тільки Китай стане єдиним покупцем росвуглеводородів.
Про Залужного.
Про підготовку до другого нападу.
detroytred
 
Повідомлень: 25534
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
