Банк "Січ" став першим банком, який визнали неплатоспроможним за несплату відсотків щодо рефінансування НБУ (у сумі 67,5 млн грн).
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Не тільки \"Січ\": 12 банків України опинилися на межі банкрутства - Forbes
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:12
Не тільки "Січ": 12 банків України опинилися на межі...
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Не тільки \"Січ\": 12 банків України опинилися на межі банкрутства - Forbes
Додано: Чет 11 сер, 2022 22:14
Вся банковская система на уровне С. Ниже не бывает. Так что если вы в Украине, то храните деньги в банках, в трёхлитровых банках.
Додано: Чет 11 сер, 2022 22:26
Додано: П'ят 12 сер, 2022 01:00
Re: Не тільки
список банков куда положить по 200 тыс с целью отбелить
Додано: П'ят 12 сер, 2022 03:14
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