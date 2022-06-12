У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток пунктів обміну валют.
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Обмінники обкладуть новим податком
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Додано: Чет 11 сер, 2022 14:27
Обмінники обкладуть новим податком
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Обмінники обкладуть новим податком
Додано: Чет 11 сер, 2022 14:27
Гетманцев уже не знает как матрасы вытрусить,старается из последних сил.
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