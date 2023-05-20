Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні...

Додано: Вів 20 чер, 2023 14:33

Rainbow написав: Звісно можуть відмовляти, хочете здати затерті та зношені купюри, тоді вам в банк емітент на території США, там приймуть Звісно можуть відмовляти, хочете здати затерті та зношені купюри, тоді вам в банк емітент на території США, там приймуть

Тут бы хотелось ответ НБУ получить. А то заголовок "Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обмінікупюри - відповідь НБУ", а в тексте ответ "забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти" и ни слова можно ли про изношенные. Напомню, что изношенной, критичиески исписанной и прочей не годящейся к приёму сейчас купюру объявляет кассир в банке, а не какие-то чёткие критерии и основная проблема сдать купюру именно в этом, а не в годе выпуска. Особо старых купюр не сильно много ходит. А вот кассирские выдумы, что купюра не выглядит, как только из под станка и поэтому её не примут - на каждом шагу.Но, вроде, эта истерика уже идёт на спад. Вчера тут местный обменник писал "USD Новий 37.25 - 37.45, Старий 37.00 - 37.30", а сегодня уже "Новий 37.20 - 37.40, Старий 37.15 - 37.30", т.е. в приёмке почти уравнялись.