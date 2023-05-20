Банкноти всіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, ніхто не має права їх обмежувати.
Дивися повний текст
Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 чер, 2023 23:19
Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ
Додано: Пон 19 чер, 2023 23:19
Примечательно, что НБУ готов принимать обращения только про отказы в обмене. Если банк не принимает наличку для пополнения счёта, то всё остаётся по-прежнему: только в суд.
Да и разве было так, что совсем не принимали? Всего лишь курс ставили (и продолжают ставить) разный для разных купюр. Минимального курса нет. Уверен, что по нулевому для обмена примут все.
Додано: Вів 20 чер, 2023 13:58
Звісно можуть відмовляти, хочете здати затерті та зношені купюри, тоді вам в банк емітент на території США, там приймуть
Додано: Вів 20 чер, 2023 14:33
Тут бы хотелось ответ НБУ получить. А то заголовок "Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні зношеної купюри - відповідь НБУ", а в тексте ответ "забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти" и ни слова можно ли про изношенные. Напомню, что изношенной, критичиески исписанной и прочей не годящейся к приёму сейчас купюру объявляет кассир в банке, а не какие-то чёткие критерии и основная проблема сдать купюру именно в этом, а не в годе выпуска. Особо старых купюр не сильно много ходит. А вот кассирские выдумы, что купюра не выглядит, как только из под станка и поэтому её не примут - на каждом шагу.
Но, вроде, эта истерика уже идёт на спад. Вчера тут местный обменник писал "USD Новий 37.25 - 37.45, Старий 37.00 - 37.30", а сегодня уже "Новий 37.20 - 37.40, Старий 37.15 - 37.30", т.е. в приёмке почти уравнялись.
Додано: Вів 20 чер, 2023 17:26
Re: Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні...
Сейчас посидел часик в Аккорде, заодно слушая что доносится из кассы. Народ косяком приходит менять наличные доллары на гривну. Некоторые даже со словами: "Я видел ваше объявление, что принимаются любые купюры". В кассе им уточняли, что да, год любой (но почему-то "любой" начинается с 1992), а состояние уже не любое. В общем, не сдал никто. Кому-то говорили, что раз слегка порванная и заклееная, то её примут только с комисом 15% и то в порядке большого одолжения. У другого в ультрафиолете светятся какие-то пятнышки и такое не берут совсем.
Так что с ответом не самого переборчивого банка на вопрос в заголовке всё понятно. Осталось услышать ответ НБУ.
Додано: Вів 20 чер, 2023 17:56
Re: Чи можуть обмінники та банки відмовляти у обміні...
Додано: Вів 20 чер, 2023 18:35
92й - это минимально принимаемый. Это я привёл для уточнения, как на практике трактуется диапазон "з 1914 року по теперішній час". Сами купюры не видел, конечно. Думаю, что были поновее 92го (во всяком случае к году вопросов ни разу не было). Но то, что за неполный час постоянно в кассе кто-то хотел сдать и ни у одного по стандартному курсу не приняли - это о чём-то да говорит. Осталось у НБУ узнать о чём.
|