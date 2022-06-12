У парламенті зареєстрували законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток пунктів обміну валют.
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Обмінники обкладуть новим податком
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Додано: Чет 11 сер, 2022 14:27
Обмінники обкладуть новим податком
Пропонуємо до обговорення:
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Обмінники обкладуть новим податком
Додано: Чет 11 сер, 2022 14:53
Привіт "міняли"! я так розумію Гетманцев хоче збільшити свою долю прибутку від роботи тіньових обмінників, судячи з його ініціатив. Причому, на пару з головою НБУ Шевченко. Іншого розуміння таких ініціатив не маю. Адже авансові платежі - це не про додатковий дохід до бюджету, а про збільшення таких надходжень на певний проміжок часу. А також авансові платежі - це про можливі відшкодування надлишково перерахованих до бюджету з того ж самого бюджету. А де потім будете брати кошти на відшкодування?! Ініціатива прибрати інфо про курси мала б знизити попит на валюту (з логіки, озвученої НБУ), а це означає, що обсяг операцій обмінників має знизитись, відповідно і сума очікуваного прибутку... Так про що ці ініціативи, як не про лобіювання інтересів "мінял", які взагалі нічого до бюджету не сплачують?!
Додано: Нед 14 сер, 2022 08:15
Боже мой какая трагедия . Комментаторы убивают. Отменял в месяц 20000 дол. и отбил налог. А 1700 в год при сумасшедшей прибыли это ни о чем. А потом жалуются, а почему у нас все так плохо. Потому что все хотят все , а платить не хотят за это. В США вы вообще не жили , если б не платили налоги.
Додано: Нед 14 сер, 2022 08:58
И сколько нужно наменять на дополнительные 240 000 грн с пункта обмена?
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