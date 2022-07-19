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WizzAir запропонував українцям
100 тисяч безкоштовних...

WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:21

WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних...

Пропонуємо до обговорення:
Угорський лоукостер WizzAir пропонує українцям нову порцію 100 тисяч безкоштовних квитків Європою.

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WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних квитків на рейси Європою
R2
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> ...и международного сертификата вакцинации от COVID-19

нет
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:52

Re: WizzAir запропонував українцям 100 тисяч безкоштовних...

Выбираете на сайте любой рейс на любую дату, и любуетесь лаконичной надписью "SOLD OUT"
Всем спасибо, все свободны.
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:18

по якій Європі, якщо люди невиїзні.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:58

Обманщики #wizzair
Очень странно когда выбираешь билеты по специальной ссылке для украинцев, то ВСЕ билеты "Sold out", а вот если смотреть просто в приложении без ввода паспорта, то О Чудо - билетов море!
jul_zin4encko
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:03

Знайдіть пропавший багаж або заплатіть компенсацію!
wyschywana
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