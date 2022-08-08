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Ціни на квартири в новобудовах
впадуть восени до 20%

Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:44

Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20%

Пропонуємо до обговорення:
Падіння ринку інвестиційного житла тисне на ціни на нерухомість вниз. Покупці будуть змушені продавати житло зі знижками.

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Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20%
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:44

Якщо настав ринок покупців, значить продавцям там нема чого робити) Хай покупці собі купують.
svk_neo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:54

20% от каких цен...от начала 21 года, 15 года....После неоправданного роста в 21 году, цены рынка упали от уровня 22 начала - уже на 40%, первички деваться некуда идти за рынком...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:48

  svk_neo написав:Якщо настав ринок покупців, значить продавцям там нема чого робити) Хай покупці собі купують.


продавцов значительно больше чем покупателей.
продавцы многие в кредитах, особенно скупавшие этажами под байки "будет дорожать"
а про "ставших" без оборотных средств застройщиков и говорить нечего.
и -20%, указанных в статье, это еще только начало.

  laa1999 написав:20% от каких цен...


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