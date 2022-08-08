Падіння ринку інвестиційного житла тисне на ціни на нерухомість вниз. Покупці будуть змушені продавати житло зі знижками.
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Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20%
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:44
Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20%
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Ціни на квартири в новобудовах впадуть восени до 20%
Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:44
Якщо настав ринок покупців, значить продавцям там нема чого робити) Хай покупці собі купують.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:54
20% от каких цен...от начала 21 года, 15 года....После неоправданного роста в 21 году, цены рынка упали от уровня 22 начала - уже на 40%, первички деваться некуда идти за рынком...
Додано: П'ят 12 сер, 2022 14:48
продавцов значительно больше чем покупателей.
продавцы многие в кредитах, особенно скупавшие этажами под байки "будет дорожать"
а про "ставших" без оборотных средств застройщиков и говорить нечего.
и -20%, указанных в статье, это еще только начало.
от текущих
Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:43
Хорошо..я инвестор и имею СДАННУЮ в эксплуатацию новую квартиру.
С чего это вдруг ей не постоять до лета 2023-го?
Только от того , что у покупателей СЕЙЧАС действительно нет денег(?) а более всего нет ЖЕЛАНИЯ просто из-за естественной их неуверенности?
Ну так будет Победа, начнется КРЕДИТОВАНИЕ ВСЕХ под 7% за ОГРОМНЫЕ деньги тех финансовых вливаний, что начнет Запад для превращения нас в Южную Корею 2( а иначе зачем он сейчас на нас тратится?).
Инвестор не кушал с того, что инвестировал в недвигу.....У него есть с чего ему кушать еще на долго.
А кто сидит глухо на жоппо и паникует..ну так их на рынке новостроев меньше 5% было да и многие их стройки и не строятся и не продашь, как долю в этом недострое.
Так что...есть свободные деньги - можно понапрягаться и таки выловить паникующих продавцов, но МНОГО и дешево НЕ будет.....Инвесторы просто ПОДОЖДУТ и возьмут свои 200% от весны 2021-го по осени 2023-го.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:07
Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:58
Andrey2512 Во время войны обычно не торгуют. А после войны строителям нового мира нужно жеж бутет где-то жить) Полгодика подождать для недвижимости обычное дело.
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